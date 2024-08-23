Мошенники нацелились на ваши смарт-часы: что нужно знать, чтобы защититься

Обеспечение безопасности данных на смарт-часах: советы по защите

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Россиянам рассказали, как защитить данные на смарт-часах от хакеров. Смарт-часы, которые синхронизируются со смартфонами и различными приложениями, могут стать целью мошенников, предупредил Владимир Ульянов из аналитического центра Zecurion. По его словам, компании часто используют данные для создания персонализированных рекламных предложений, однако существует риск, что информация может быть перехвачена или использована неправильно.

Фото: Wikipedia by Luca Bravo, PDM

Ульянов отметил, что утечка данных может произойти как намеренно, если компании продают информацию третьим лицам, так и из-за невнимательности при чтении лицензионных соглашений. В некоторых случаях утечка данных может произойти случайно из-за ошибок или недостаточной квалификации сотрудников, что может привести к созданию "серых" баз данных, которые могут быть использованы в мошеннических целях.

Хотя полностью избежать утечки данных сложно, Ульянов предложил несколько мер для снижения рисков. Он рекомендовал использовать устройства от проверенных брендов, которые заботятся о своей репутации и обеспечивают высокий уровень безопасности. Также важно регулярно обновлять программное обеспечение и использовать уникальные логины и пароли для различных сервисов.

Уточнения

Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами. Современные умные часы — это носимые компьютеры, могут иметь фото- и видеокамеру, диктофон, радио, навигатор и т. д.

Несанкционированный доступ — доступ к информации в нарушение должностных полномочий сотрудника, доступ к закрытой для публичного доступа информации со стороны лиц, не имеющих разрешения на доступ к этой информации.

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