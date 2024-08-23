Секреты защиты облачных данных: советы от ведущего эксперта Mail.ru

Как защитить свои данные в облачном хранилище: рекомендации эксперта Mail.ru

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С увеличением объёмов данных и развитием технологий вопросы безопасности становятся всё более актуальными. Облачные хранилища предлагают удобный доступ к информации с любых устройств, но это также несёт в себе риски, такие как утрата или кража личных данных. Технический директор Облака Mail. ru Василий Романов дал несколько важных советов по защите информации.

Фото: wikipediа by Hubert Berberich, CC BY 3.0

Романов советует отказаться от традиционных паролей в пользу беспарольной аутентификации, используя сканеры отпечатков пальцев, распознавание лиц или специальные флешки, такие как Yubikey. Эти методы обеспечивают высокий уровень безопасности, так как электронный ключ не виден и его трудно украсть. Также он рекомендует создавать уникальные пароли для каждого аккаунта, состоящие из комбинации букв, цифр и спецсимволов, избегая использования личной информации, такой как фамилия или дата рождения.

Кроме того, Романов подчёркивает важность двухфакторной аутентификации (2FA), которая требует дополнительного подтверждения, например, кода из SMS. Это средство защиты помогает предотвратить утечку данных, даже если ваш пароль окажется в руках мошенников. Он также советует регулярно делать резервные копии данных и контролировать доступ к своим файлам. Романов напоминает о необходимости избегать открытия писем и ссылок от незнакомых отправителей, чтобы не стать жертвой фишинга.

Уточнения

Несанкционированный доступ — доступ к информации в нарушение должностных полномочий сотрудника, доступ к закрытой для публичного доступа информации со стороны лиц, не имеющих разрешения на доступ к этой информации.

Компью́терная безопáсность — раздел информационной безопасности, характеризующий невозможность возникновения ущерба компьютера, превышающего величину приемлемого ущерба для него от всех выявленных и изученных источников его отказов в определённых условиях работы и на заданном интервале времени.

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