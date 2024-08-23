Флагманы схлестнулись: Intel Core i9-14900K побеждает Ryzen 9 9950X по всем фронтам

Intel Core i9-14900K признан лучшим выбором для игровых ПК и рабочих станций

1:26 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В сравнительном тесте, проведённом редакцией XDA-Developers, флагманские процессоры AMD Ryzen 9 9950X и Intel Core i9-14900K были проанализированы на предмет производительности.

Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, CC BY 2.0

В обзоре отмечается, что, несмотря на использование передовой архитектуры Zen 5 и высокую энергоэффективность, AMD Ryzen 9 9950X уступает Intel Core i9-14900K в вопросах чистой производительности и игровых возможностей.

Intel Core i9-14900K, являющийся одним из самых мощных процессоров 14-го поколения от Intel, превосходит своего конкурента в ряде рабочих задач и демонстрирует более высокие результаты в играх.

Тем не менее, этот процессор имеет свои недостатки — он потребляет больше энергии, выделяет больше тепла и требует мощной системы охлаждения.

В итоге, Intel Core i9-14900K был признан лучшим выбором для создания высокопроизводительных игровых ПК и рабочих станций для создания контента, тогда как AMD Ryzen 9 9950X лучше подойдёт тем, кто ценит энергоэффективность и стабильное охлаждение.

Уточнения

Raptor Lake — кодовое имя семейства процессоров фирмы Intel 13-го поколения. Изготавливаются по техпроцессу Intel 7 (10 нанометров). Используют разъём LGA 1700 и, как и процессоры предыдущего поколения, могут работать с памятью DDR5.

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