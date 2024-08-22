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Внезапная волна миграции: RuTube принял 242 тысячи видео из-за проблем с YouTube

Проблемы с YouTube привели к массовому переносу видео на RuTube
1:04
Видеоигры

За последние сутки на российскую видеоплатформу RuTube было перенесено более 242 тысяч видео с YouTube. Эта возможность стала доступной благодаря новому инструменту, разработанному отечественным сервисом. Массовая миграция контента объясняется недавними проблемами с доступом к YouTube на территории России.

Проблемы с YouTube привели к массовому переносу видео на RuTube
Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

Многие пользователи сталкиваются с медленной загрузкой видео и трудностями с их воспроизведением. В ответ на это производители контента начали переносить свои ролики на RuTube, чтобы сохранить свою аудиторию и обеспечить стабильный доступ к контенту.

Этот резкий рост активности на RuTube демонстрирует, как внешние обстоятельства могут повлиять на выбор платформы для размещения контента.

В условиях, когда зарубежные сервисы сталкиваются с трудностями, отечественные платформы, такие как RuTube, могут предложить альтернативные решения и даже расширить свою аудиторию благодаря таким инструментам, как автоматический перенос видео.

Уточнения

Rutube («Рутьюб», или «Рутуб») — российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. Предоставляет различный набор инструментов для создания и обработки видеоконтента. Поддерживает различные форматы блогов и стримингового вещания. Использует собственные модели популяризации и монетизации контента.

YouTube (МФА: [ˈjuːt(j)uːb], юту́б, ютью́б) — американский видеохостинг, основаннный в 2005 году. С октября 2006 года принадлежит компании Google. YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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