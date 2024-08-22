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Лучший выбор для геймеров: новый 75-дюймовый телевизор Xiaomi TV S Mini LED 2025

Xiaomi выпустила на мировой рынок TV S Mini LED 2025 с поддержкой 4K и 240 Гц
1:23
Видеоигры

Xiaomi выпустила на международный рынок свой новый 75-дюймовый телевизор TV S Mini LED 2025, который теперь доступен за пределами Китая.

Xiaomi выпустила на мировой рынок TV S Mini LED 2025 с поддержкой 4K и 240 Гц
Фото: flickr.com by freestocks.org, PDM

Эта модель оснащена передовой технологией QD-Mini LED, которая обеспечивает высокую контрастность и точное управление подсветкой с использованием 512 независимых зон затемнения.

Пиковая яркость телевизора достигает 1200 нит, что позволяет наслаждаться ярким и четким изображением даже в условиях яркого освещения.

TV S Mini LED 75 поддерживает 4K-разрешение и частоту обновления 144 Гц, что в сочетании с технологией MEMC снижает размытие в динамичных сценах, таких как спортивные трансляции и игры. Также он поддерживает Dolby Vision IQ и Dolby Atmos для улучшения качества изображения и звука.

Для геймеров TV S Mini LED 75 предлагает режим Game Boost, увеличивающий частоту обновления до 240 Гц, и низкую задержку — всего 4 мс.

Телевизор работает на базе Google TV, поддерживает Wi-Fi 6 и имеет встроенный Chromecast, что позволяет легко передавать контент с мобильных устройств.

Уточнения

Xiaomi Corporation (кит. трад. 小米集團, упр. 小米集团, пиньинь Xiǎomǐ Jítuán, палл. Сяоми́ Цзитуа́нь; стилизировано как XiaoMi) — китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году совместно с шестью партнёрами. Разрабатывает и продаёт бытовую электронику: смартфоны (в 2021 году стала лидером по объёму их продаж), «умные» телевизоры, планшеты, смарт-часы, а также бытовую технику, электросамокаты, электровелосипеды и многое другое.

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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