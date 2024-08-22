Новый банкомат с ИИ в России позволяет получить банковские услуги дистанционно

В России появился банкомат с ИИ, который может проверить ваш паспорт

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Российские инженеры разработали новый банкомат для дистанционного обслуживания клиентов, оснащённый искусственным интеллектом (ИИ), который проверяет подлинность паспортов. Эта новая модель, названная "цифровым офисом", позволяет клиентам получать банковские услуги, такие как открытие счета и получение карты, без необходимости посещать отделение банка.

Банкомат оснащён паспортным сканером с ИИ, который анализирует документы по более чем 60 параметрам в трёх диапазонах: оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном. Система выявляет подделки, проверяет элементы защиты, такие как флуоресцентные волокна и чернила, и обнаруживает вмешательства в документ, включая замену фотографии.

Генеральный директор компании Smart Engines Владимир Арлазаров отметил, что ИИ справляется с задачами, которые иногда оказываются сложными для человека, обеспечивая высокую точность и надёжность. Разработчики уверены, что "цифровой офис" значительно повысит доступность банковских услуг и расширит географию присутствия банков.

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