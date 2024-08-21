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Биометрия захватывает Россию: доверие к оплате по лицу стремительно растёт

В России растёт доверие к оплате по биометрии: итоги исследования
1:41
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В России значительно снизился уровень недоверия к системам биометрической оплаты, таким как распознавание лица и отпечатков пальцев. По данным исследования SML от Сбера, проведенного с января по июнь 2024 года, доля негативных отзывов о биоэквайринге снизилась с 13% до 8,4%, а о "Оплате улыбкой" — с 9,2% до 7,7%. В то же время, количество положительных отзывов увеличилось до 23,1% для биоэквайринга и 30,3% для "Оплаты улыбкой".

В России растёт доверие к оплате по биометрии: итоги исследования
Фото: commons.wikimedia.org by Digr, CC BY-SA 4.0

Аналитики отмечают, что обсуждения в социальных сетях всё чаще фокусируются на удобстве и популярности этих технологий. Пользователи активно делятся информацией о местах, где можно воспользоваться "Оплатой улыбкой", обсуждают свои впечатления и последние новости. В Сбере также отметили, что распространение технологий привело к появлению мемов, что свидетельствует о росте интереса и узнаваемости.

Дмитрий Малых, старший вице-президент Сбера, подчеркнул, что доверие к биометрической оплате продолжает увеличиваться. "Люди постепенно привыкают к новым способам платежей. Мы наблюдаем, как пользовательская база расширяется, включая не только молодёжь, но и пожилых людей," — сказал он. К концу года Сбер планирует достичь 5 миллионов активных пользователей в месяц, в то время как в настоящее время их число приближается к 1 миллиону.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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