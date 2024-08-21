Интернет в России на взлёте: потребление трафика бьёт все рекорды

Интернет-трафик в России продолжает расти — лидеры Казань, Уфа, Краснодар

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С начала 2024 года российские пользователи значительно увеличили объем интернет-трафика. Согласно данным провайдера "Дом.ру", среднее потребление трафика на абонента выросло на 8,5% с января 2023 года по июнь 2024-го и на 8,6% в июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это отражает продолжающуюся цифровизацию и активное использование онлайн-сервисов.

Фото: Pexels by Field Engineer, CC0

Сравнительные показатели демонстрируют значительный рост: на 15,4% по полугодовым данным и на 20,6% в сравнении кварталов. Это, вероятно, связано с расширением онлайн-услуг, появлением новых платформ, улучшением качества контента и увеличением времени, проведенного пользователями в интернете.

Казань, Чебоксары, Брянск, Уфа и Краснодар стали лидерами по росту потребления трафика. Анализ показывает, что музыкальные сервисы остаются самыми популярными, следом идут просмотр фильмов, онлайн-игры и чтение электронных книг. Особенно примечателен рост интереса к электронным книгам — на 41,5% по сравнению с июнем 2023 года.

Уточнения

Тра́фик (от англ. traffic — непрерывный поток и/или перемещение чего-либо куда-либо): Сетевой трафик (интернет-трафик) — объём информации, передаваемой через компьютерную сеть за определённый период времени. Трафик на сайте — веб-мастеры используют термин для двух показателей: 1) количество информации, проходящей через сервер; 2) количество посетителей ресурса за определённый период времени.

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