Качество на весах: UFL проходит последний тест перед релизом

Финальное тестирование UFL стартует 26 августа

1:28 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Strikerz Inc. объявила о проведении финального тестирования футбольного симулятора UFL, который начнется 26 августа и продлится несколько дней. Это решение было принято после второй открытой беты, и в этот раз игрокам будет представлен релизный вариант игры, но с ограниченным контентом.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Основная цель тестирования — определить качество симулятора и его готовность к выходу, который запланирован на 12 сентября 2024 года. Если в ходе теста будут обнаружены значительные проблемы, выпуск может быть отложен на более поздний срок.

Для участия в финальном тестировании игрокам нужно будет загрузить игру через PS Store или Microsoft Store. Тем, кто уже принимал участие в предыдущих бета-тестах, нужно будет только установить обновление.

UFL разрабатывается независимой командой без лицензий на многие футбольные клубы, однако были заключены соглашения с такими командами, как "Вестхэм Юнайтед", "Спортинг" и донецкий "Шахтер". В игре также появятся известные футболисты, включая Криштиану Роналду, Кевина Де Брюйне, Ромелу Лукаку и Роберто Фирмино.

Игра выйдет на PS5 и Xbox Series X|S и будет распространяться по условно-бесплатной модели. Вопрос о возможном выходе игры на ПК пока остается без ответа.

Уточнения

UFL — ожидаемая компьютерная игра в жанре футбольного симулятора, разрабатываемая и издаваемая кипрской компанией Strikerz Inc.

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