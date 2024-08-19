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Консоль Zone бросает вызов конкурентам: мощный процессор и сенсорные фишки

Игровая консоль Zotac Zone поступит в продажу в сентябре
2:23
Видеоигры

Компания Zotac анонсировала начало предзаказов на новую портативную игровую консоль Zone, которая уже доступна у ряда зарубежных ритейлеров по цене $799 (около 71,1 тыс. рублей). Эта цена сопоставима с конкурентами, такими как Asus ROG Ally X и топовая конфигурация Lenovo Legion Go.

Игровая консоль Zotac Zone поступит в продажу в сентябре
Фото: videocardz.com by ZOTAC, PDM

Zotac Zone обладает продуманным дизайном и высокими техническими характеристиками, что делает её конкурентоспособным выбором для геймеров. Консоль оснащена триггерами и стиками на датчиках Холла, двумя тачпадами и подставкой на задней панели. Особое внимание уделено удобству настроек: вокруг стиков расположены круговые "циферблаты", позволяющие менять параметры без отрыва от игрового процесса.

Экран устройства — 7-дюймовый AMOLED с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит. Консоль работает на базе мощного процессора AMD Ryzen 7 8840U (8 ядер, 16 потоков, частота до 5,1 ГГц) и графического процессора AMD Radeon 780M (12 ядер, частота до 2,7 МГц). Оперативная память составляет 16 ГБ LPDDR5X-7500, а для хранения данных предусмотрен 512 ГБ SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4. Консоль поддерживает современные стандарты подключения, включая два порта USB4, слот для карт UHS-II, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Емкость батареи составляет 48,5 Вт*ч, а операционной системой выступает Windows 11.

Zotac также подготовила дополнительные аксессуары для Zone: док-станцию с портом USB-C и слотом для SSD, а также влагозащитный чехол с дополнительными карманами, что подчеркивает мобильность и универсальность нового устройства.

Старт продаж консоли ожидается в сентябре 2024 года.

Уточнения

Игровая приставка (игровая консоль) — специализированное электронное устройство, предназначенное для видеоигр; для таких устройств, в отличие от персональных компьютеров, запуск и воспроизведение видеоигр является основной задачей.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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