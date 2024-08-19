Погрузитесь в мрак: семь игр с атмосферой S.T.A.L.K.E.R.

Подборка игр в жанре постапокалипсиса и выживания

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Длинные и прохладные вечера — идеальное время для погружения в атмосферу постапокалипсиса и борьбы за выживание в играх с эстетикой Чернобыльской зоны отчуждения. Представлены семь игр, передающих этот дух:

Фото: flickr.com by Ben Fairless, CC BY 2.0

35 MM (2016) — медитативная игра о выживании двух человек в опустошённых городах России после глобальной эпидемии. Атмосфера игры напоминает фильм "Сталкер" Тарковского.

— медитативная игра о выживании двух человек в опустошённых городах России после глобальной эпидемии. Атмосфера игры напоминает фильм "Сталкер" Тарковского. Escape From Tarkov (2017) — тактический шутер, где игроки сражаются за выживание в карантинном городе Тарков. Игра требует осторожности, так как потеря снаряжения после смерти необратима.

— тактический шутер, где игроки сражаются за выживание в карантинном городе Тарков. Игра требует осторожности, так как потеря снаряжения после смерти необратима. Chernobylite (2019) — экшен-РПГ с элементами выживания, где физик Игорь исследует Чернобыльскую зону отчуждения в поисках своей пропавшей невесты. Игра предлагает нелинейный сюжет и атмосферу мрачного постсоветского мира.

— экшен-РПГ с элементами выживания, где физик Игорь исследует Чернобыльскую зону отчуждения в поисках своей пропавшей невесты. Игра предлагает нелинейный сюжет и атмосферу мрачного постсоветского мира. Singularity (2010) — шутер от первого лица, действие которого происходит на советском острове с элементом 99. Остров хаотично перемещается во времени, создавая атмосферу пустоты и безнадеги.

— шутер от первого лица, действие которого происходит на советском острове с элементом 99. Остров хаотично перемещается во времени, создавая атмосферу пустоты и безнадеги. STALCRAFT: X (2024) — многопользовательский онлайн-шутер, начавшийся как мод для Minecraft, воссоздающий Чернобыльскую зону. Игра предлагает большой открытый мир и разнообразные фракции, включая одиночек и наемников.

— многопользовательский онлайн-шутер, начавшийся как мод для Minecraft, воссоздающий Чернобыльскую зону. Игра предлагает большой открытый мир и разнообразные фракции, включая одиночек и наемников. Desolate (2019) — survival horror, где игрок исследует альтернативный СССР 80-х годов. На острове Граничный произошёл катаклизм, и игрокам предстоит сражаться с мутантами и аномалиями, балансируя между выживанием и сохранением психического здоровья.

— survival horror, где игрок исследует альтернативный СССР 80-х годов. На острове Граничный произошёл катаклизм, и игрокам предстоит сражаться с мутантами и аномалиями, балансируя между выживанием и сохранением психического здоровья. DayZ (2018) — хардкорный симулятор выживания в условиях зомби-апокалипсиса. Игроки борются за ресурсы в огромной Черноруссии, где выживание зависит от находчивости и осторожности.

Эти игры различны по жанру, но их объединяет постсоветская атмосфера и захватывающий игровой процесс, идеально подходящий для долгих вечеров.

Уточнения

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года — разрушение реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной около города Припяти.

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