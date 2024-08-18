В Праге начали разработку Stranded Deep 2

В Праге началась работа над продолжением Stranded Deep

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В Праге открылось новое подразделение студии North Beach Games, которое займется разработкой сиквела популярной игры на выживание Stranded Deep.

Фото: Openverse by Luposardo, CC BY 2.0

Главой новой команды стал Сэм Эдвардс, один из создателей оригинальной игры, а Томаш Пшеничке, ранее работавший над космическим симулятором Space Engineers, занял должность топ-менеджера.

Руководство студии оптимистично смотрит на будущее франшизы и уверено в правильности выбора времени для старта нового проекта, несмотря на текущие сложности в игровой индустрии.

Уточнения

Компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная австралийской студией и выпущенная Beam Team Games.

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