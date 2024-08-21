MSI готовит революцию: новые модули CAMM2 обещают потрясающую производительность

MSI представила модули памяти нового поколения CAMM2 для игровых ПК

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MSI представила новое поколение модулей памяти CAMM2, которые, по мнению экспертов, способны революционизировать рынок ПК. Стандарт Compression Attached Memory Module (CAMM), первоначально разработанный Dell для ноутбуков, теперь готов заменить традиционные модули DIMM в настольных компьютерах, предоставляя значительные преимущества перед DDR5.

Фото: Negative Space is licensed under CC0 1.0 Universal

Во время недавней трансляции MSI продемонстрировала возможности CAMM2, представив модуль, созданный для игровых ПК. В отличие от DIMM, модули CAMM2 имеют плоскую конструкцию, которая располагается горизонтально на материнской плате и защищена радиатором. Это решение обеспечивает лучший воздушный поток вокруг процессора и уменьшает тепловыделение, отмечают в компании.

Особенностью CAMM2 является поддержка двухканальной памяти с использованием одного модуля, что устраняет необходимость в двух планках. MSI также заявляет, что CAMM2 способен достигать более высоких тактовых частот и меньших задержек благодаря сокращению "трасс" к процессору.

Тем не менее, переход на CAMM2 потребует изменений в конструкции материнских плат, включая перенос 24-контактного разъема питания для размещения модуля большего размера.

Уточнения

Небольшая печатная плата, на которой размещены микросхемы запоминающего устройства (DRAM), обычно ОЗУ. В зависимости от форм-фактора выводы могут реализовываться в виде штырьков (DIP, SIPP) располагаться в виде дорожек, подходящих к краю ножевого разъёма с одной стороны платы (SIMM), либо двух — DIMM.