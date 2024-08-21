Не нужно кодировать: Exists запускает ИИ-платформу для создания 3D-игр с нуля

Exists анонсировал генеративную ИИ-платформу для разработки 3D-игр

1:06 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

ИИ-стартап Exists представил генеративную ИИ-платформу, которая позволяет каждому создавать высококачественные 3D-игры на основе простых текстовых запросов без необходимости в навыках программирования, сообщает VentureBeat.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Эта платформа, которая сейчас проходит закрытое бета-тестирование, использует запатентованные ИИ-модели для полной автоматизации процесса разработки игр, предоставляя пользователям "интуитивно понятную облачную экосистему”.

Exists позволяет пользователям легко создавать готовые игровые окружения, персонажей и игровые механики. Удобный интерфейс устраняет "барьеры” на пути к разработке игр, делая этот процесс простым, как отмечают представители компании.

Кроме того, Exists сотрудничает с ведущими игровыми студиями для интеграции своей технологии в существующие игры, что позволит улучшить "пользовательский контент и моддинг”. Платформа будет официально представлена на выставке Gamescom 2024 в Кельне.

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