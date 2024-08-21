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Nintendo Switch 2: Вдвое дороже и мощнее — цена и дата выхода раскрыты

Что известно о цене и дате выхода новой консоли Nintendo Switch 2
1:17
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Аналитик компании Toyo Securities, Хидеки Ясуда, подтвердил ранее появившуюся инсайдерскую информацию о том, что гибридная консоль Nintendo Switch 2 выйдет не раньше марта 2025 года, а также озвучил предполагаемую цену устройства.

Что известно о цене и дате выхода новой консоли Nintendo Switch 2
Фото: youtube.com by BeatEmUps, CC BY 3.0

По словам Ясуды, новое поколение консоли Nintendo будет стоить $499, что вдвое дороже предыдущей модели. Выпуск консоли ожидается после завершения текущего финансового года, который заканчивается в марте 2025 года. Скорее всего, консоль будет представлена после этого срока, а в продаже появится в период с апреля по июнь 2025 года.

Nintendo Switch 2 будет гибридной моделью с более мощным графическим процессором и менее производительным центральным процессором по сравнению с консолью Steam Deck. Эти характеристики позволят запускать игры с высокой графической нагрузкой, но с меньшей частотой кадров. По инсайдерским данным, консоль получит технологии масштабирования DLSS Super Resolution и Ray Reconstruction, но технологии генерации кадров DLSS 3 в ней не будет.

Уточнения

Nintendo Switch (яп. ニンテンドースイッチ Нинтэндоː Суитти) — гибридная игровая консоль, разработанная японской компанией Nintendo. Nintendo Switch совмещает в себе свойства домашней игровой приставки и портативной игровой системы и может использоваться в обоих качествах.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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