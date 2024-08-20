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Индия выходит в лидеры: Ola Electric бросает вызов мировым гигантам с новыми ИИ-чипами

Ola Electric анонсировала три ИИ-чипа: от автомобилей до серверов
1:20
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Ola Electric, ведущая компания на индийском рынке, объявила о выпуске своих первых ИИ-чипов. В новое семейство входят три модели: Bodhi 1, Ojas и Sarv 1. Bodhi 1, производство которого запланировано на 2026 год, станет первым чипом, полностью разработанным и произведенным в Индии.

Ola Electric анонсировала три ИИ-чипа: от автомобилей до серверов
Фото: Flickr by Liam Huang, CC BY 2.0

Этот чип ориентирован на работу с "большими языковыми моделями и высокопроизводительной обработкой визуальных данных". Ola подчеркивает высокую энергоэффективность Bodhi 1.

Ojas, второй чип, предназначен для пограничных ИИ-решений и подходит для использования в автомобильных, мобильных и IoT-приложениях. Ola планирует внедрить Ojas в свои будущие транспортные средства, чтобы улучшить функции, такие как оптимизация зарядки и системы ADAS.

Sarv 1, третий чип в линейке, представляет собой серверный процессор общего назначения на базе Arm, созданный для удовлетворения растущих вычислительных потребностей центров обработки данных.

Ola сталкивается с серьёзными вызовами, включая конкуренцию с известными компаниями и необходимость создания надёжной производственной инфраструктуры, отмечают СМИ.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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