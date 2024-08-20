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Pixel 9 Pro XL: Почему производительность Tensor G4 рухнула в два раза

Новый чип Tensor G4 в Pixel 9 Pro XL испытывает сложности с троттлингом
1:33
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Чип Tensor G4, установленный в Pixel 9 Pro XL от Google, подвергся критике после тестирования на троттлинг. Согласно недавнему бенчмарку, опубликованному @callmeshazzam, производительность Tensor G4 может снижаться до 50% при продолжительной нагрузке.

Тест, оценивающий вычислительную мощность чипа при длительном использовании, показывает значительное снижение производительности уже через три минуты. Сообщается, что изначальная производительность Tensor G4, составлявшая 341 GIPS, упала до 145,5 GIPS, что составляет примерно 42,6% от пикового значения, из-за троттлинга. Причиной такого значительного снижения названы проблемы с терморегулированием чипа: частота ядер упала до 1,32 ГГц, а эффективность — до 570 МГц.

Несмотря на резкое падение производительности, чип демонстрирует некоторое восстановление, стабилизируясь на уровне около 65% от своего максимального потенциала после первой фазы сильного троттлинга, отмечают СМИ.

Хотя Google еще не опубликовала полные спецификации Tensor G4, результаты Geekbench показывают, что пиковая частота одного ядра может достигать 3,1 ГГц, а многоядерные частоты — до 3,6 ГГц.

Уточнения

Pixel 9 Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL — это группа Android-смартфонов, спроектированных, разработанных и продаваемых компанией Google в рамках линейки Google Pixel.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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