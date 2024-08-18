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Отряд учёных сразится с нацистами в новой игре Sumerian Six

Выход Sumerian Six на PC намечен на начало сентября
Видеоигры

Студия Artificer и издатель Devolver Digital объявили о выходе новой стратегии в реальном времени под названием Sumerian Six.

Выход Sumerian Six на PC намечен на начало сентября
Фото: Steam by Artificer, Devolver Digital, PDM

В центре сюжета — отряд "Энигма", состоящий из уникальных персонажей: химика Розы Резник, медведя-оборотня Войтека и эзотерика-психолога Зигфрида фон Адельсберга. Вместе они противостоят нацистам, использующим оккультизм и сверхъестественные силы. Игрокам предлагается сражаться с врагами как скрытно, так и с размахом, а также погружаться в красочные локации, показанные в новом трейлере.

Игра будет доступна 2 сентября 2024 года на PC.

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Осенью выйдет Sumerian Six — стратегия про ученых сражающихся с нацистами
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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