Отряд учёных сразится с нацистами в новой игре Sumerian Six

Выход Sumerian Six на PC намечен на начало сентября

Студия Artificer и издатель Devolver Digital объявили о выходе новой стратегии в реальном времени под названием Sumerian Six.

Фото: Steam by Artificer, Devolver Digital, PDM

В центре сюжета — отряд "Энигма", состоящий из уникальных персонажей: химика Розы Резник, медведя-оборотня Войтека и эзотерика-психолога Зигфрида фон Адельсберга. Вместе они противостоят нацистам, использующим оккультизм и сверхъестественные силы. Игрокам предлагается сражаться с врагами как скрытно, так и с размахом, а также погружаться в красочные локации, показанные в новом трейлере.

Игра будет доступна 2 сентября 2024 года на PC.

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Осенью выйдет Sumerian Six — стратегия про ученых сражающихся с нацистами