Отряд учёных сразится с нацистами в новой игре Sumerian Six

Студия Artificer и издатель Devolver Digital объявили о выходе новой стратегии в реальном времени под названием Sumerian Six.
В центре сюжета — отряд "Энигма", состоящий из уникальных персонажей: химика Розы Резник, медведя-оборотня Войтека и эзотерика-психолога Зигфрида фон Адельсберга. Вместе они противостоят нацистам, использующим оккультизм и сверхъестественные силы. Игрокам предлагается сражаться с врагами как скрытно, так и с размахом, а также погружаться в красочные локации, показанные в новом трейлере.
Игра будет доступна 2 сентября 2024 года на PC.
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