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Tecno Spark 20 против Infinix Smart 8 Pro: узнайте, кто победил в тестах

Почему Tecno Spark 20 опережает Infinix Smart 8 Pro: подробный анализ
1:49
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Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал о различиях между двумя внешне схожими смартфонами: Infinix Smart 8 Pro и Tecno Spark 20.

Почему Tecno Spark 20 опережает Infinix Smart 8 Pro: подробный анализ
Фото: Flickr by Marco Verch, CC BY 2.0

Infinix Smart 8 Pro доступен с вариантами внутренней памяти 128 и 256 ГБ, а оперативной — 4 ГБ. В то же время Tecno Spark 20 предлагает 8 ГБ ОЗУ и также 128 или 256 ГБ постоянной памяти.

Внешне смартфоны очень похожи, но у Tecno задняя панель стилизована под кожу, тогда как у Infinix задняя крышка глянцевая.

Комплектация у обоих смартфонов почти идентична: кабель, документация и блок питания (10 Вт у Infinix и 18 Вт у Tecno). Кроме того, Tecno включает в комплект чехол.

Смартфоны работают на разных процессорах: Infinix оснащён G36, а Tecno — G85, который заметно мощнее, что подтверждается результатами тестов AnTuTu. NFC поддерживает только Tecno, у Infinix этого модуля нет.

Основные камеры в обоих смартфонах имеют разрешение 50 МП, а фронтальные камеры — 8 МП у Infinix и 32 МП у Tecno. Фотографии на обе модели получаются примерно одинаковыми, а видео записывается в максимальном разрешении 2К.

Звучание у Tecno немного лучше благодаря наличию двух динамиков, в отличие от одного у Infinix.

В итоге, Tecno Spark 20 мощнее, лучше укомплектован, имеет более продвинутые камеры и поддержку NFC, что делает его более привлекательным выбором.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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