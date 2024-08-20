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Новый Oppo Reno 12F — идеальный смартфон за свои деньги

Oppo Reno 12F: что предлагает новый бюджетный смартфон в 2024 году
1:39
Видеоигры

Эксперт с YouTube-канала Spitak подробно рассмотрел новый доступный смартфон Oppo Reno 12F. Oppo Reno 12F выделяется приятным дизайном, особенно по сравнению с конкурентами. Устройство оснащено стандартным AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, но функция Always On Display отключается через 10 секунд.

Oppo Reno 12F: что предлагает новый бюджетный смартфон в 2024 году
Фото: Pexels by Hassan OUAJBIR, CC0

Основная камера смартфона на 50 МП при хорошем освещении обеспечивает неплохое качество снимков, сопоставимое с фото, сделанными на Xiaomi Poco M6 Pro, с отличиями в цветопередаче и балансе белого. Фронтальная камера делает обычные селфи приемлемыми, а портреты — действительно качественными.

Видео на фронтальную и основную камеры можно записывать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду. По сравнению с Poco M6 Pro, стабилизация у Reno 12F хуже, но звук записывается лучше.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 685, набирает около 350 тысяч баллов в AnTuTu, чего достаточно для комфортного использования соцсетей и мессенджеров в 2024 году.

Также Reno 12F позволяет записывать разговоры без уведомления собеседника.

В итоге, Oppo Reno 12F — это качественный смартфон с стабильной оболочкой, хорошей для своей цены камерой, большим объёмом внутренней памяти (до 512 ГБ), богатой комплектацией и качественной сборкой.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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