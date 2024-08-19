Обновление Google, о котором говорят все: чем удивит Gemini 1.5 Pro

Google представила обновленную платформу Gemini Advanced с новой моделью Gemini 1.5 Pro. Анонсированная 2 августа 2024 года, эта версия обещает значительные улучшения в областях рассуждений и кодирования.
Обновление направлено на решение сложных логических задач и создание более точного кода. Новая модель 1.5 Pro следует за предыдущей версией Gemini 1.5 Flash, доступной бесплатно, и учитывает результаты раннего тестирования через Google AI Studio и Gemini API.
Вероятно, обновление уже начало распространяться.
Gemini (ранее — Bard) — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией Google на основе языковой модели LaMDA.
Google LLC (МФА [ɡuːɡl], MWCD /ˈgü-gəl/, по-русски: «Гугл») — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.
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