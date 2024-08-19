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Сюрприз от Apple: пользователи навсегда теряют доступ к iOS 17.6

Пользователи iPhone и iPad больше не смогут вернуться на iOS 17.6
1:08
Видеоигры

Apple официально прекратила подписывать iOS 17.6, что означает, что пользователи iPhone и iPad больше не смогут вернуться с iOS 17.6.1 на предыдущую версию. iOS 17.6, выпущенная 29 июля, принесла такие нововведения, как функция Catch Up для спортивных зрителей в Apple TV, которая позволяет пользователям просматривать ключевые моменты текущих игр.

Пользователи iPhone и iPad больше не смогут вернуться на iOS 17.6
Фото: Pixabay by JessBaileyDesign is licensed under СС0

Последнее обновление, iOS 17.6.1, вышло 7 августа и сосредоточилось на исправлении ошибок и улучшении безопасности. В частности, оно решило проблему с включением и отключением функции Advanced Data Protection, которая затронула небольшое количество пользователей.

Хотя возможность "даунгрейда" часто востребована любителями джейлбрейка или пользователями, столкнувшимися с проблемами, решение Apple прекратить подписывать iOS 17.6 закрывает эту возможность, по крайней мере, легальными способами.

Уточнения

iPhone - линия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, представляющей собой упрощённую и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS.

Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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