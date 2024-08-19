Экс-топ Cisco будет строить новую империю в России: что задумал "Аквариус"

Бывший вице-президент Cisco стал советником российской компании "Аквариус"

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Джонатан Спарроу, бывший вице-президент Cisco в России, стал советником компании "Аквариус", входящей в состав группы компаний "Ай кью холдинг". Точные обязанности Спарроу в его новой роли не раскрываются, сообщает "Ведомости".

Фото: wikipediа by Политехническая школа, CC BY-SA 2.0

Однако в компании отметили, что его назначение не приведет к изменениям в структуре или штатном расписании холдинга и его аффилированных компаний.

Спарроу начал свою карьеру в качестве топ-менеджера Cisco в 2014 году и оставил этот пост через девять лет, после чего его место заняла Наталья Горюшина. В июне 2022 года Cisco официально покинула российский и белорусский рынки, продав свои активы в России за примерно 1,9 миллиарда рублей.

Отраслевые эксперты считают, что богатый опыт Спарроу может помочь "Аквариусу" в разработке бизнес-модели, соответствующей "западным стандартам", особенно если компания планирует расширение своих экспортных возможностей.

Уточнения

Cisco Systems), «Сиско Системз» — американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий (изначально занималась только корпоративными маршрутизаторами).

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