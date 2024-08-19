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Ваши данные украдены: хакеры продают личную информацию за миллионы

Личная информация миллионов людей оказалась в руках хакеров — кража данных с платформы NPD
1:17
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Хакерская группа, известная как USDoD, заявила о краже 2,7 миллиарда записей, содержащих личные данные американцев, включая номера социального страхования и физические адреса.

Личная информация миллионов людей оказалась в руках хакеров — кража данных с платформы NPD
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Данные были похищены с платформы National Public Data (NPD), которую используют работодатели, частные детективы и агентства для проверки биографической информации. Изначально группа USDoD пыталась продать эти украденные записи, содержащие данные о жителях США, Великобритании и Канады, за 3,5 миллиона долларов на хакерском форуме.

Согласно последним сообщениям, значительная часть этих конфиденциальных данных уже была опубликована в интернете. Если ранее утечки касались только телефонных номеров и электронных адресов, то сейчас в сети появились гораздо более чувствительные данные, что вызывает серьезные опасения по поводу кражи личной информации и возможного финансового мошенничества.

Эксперты рекомендуют жителям пострадавших стран следить за своими кредитными отчетами на предмет подозрительной активности, замораживать кредитные счета и использовать сервисы для мониторинга кражи личных данных в интернете.

Уточнения

Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования. == Литература == Иван Скляров. Головоломки для хакера. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — С. 320. — ISBN 5-94175-562-9. Максим Кузнецов, Игорь Симдянов. Головоломки на PHP для хакера. — 2 изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — С. 554. — ISBN 978-5-9775-0204-7. Джоел Скембрей, Стюарт Мак-Клар. Секреты хакеров. Безопасность Microsoft Windows Server 2003 — готовые решения = Hacking Exposed Windows® Server 2003. — М.: Вильямс, 2004. — С. 512. — ISBN 0-07-223061-4.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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