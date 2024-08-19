Microsoft прекращает агрессивное давление на пользователей

Рекламная кампания по обновлению на Windows 11 временно прекращена Microsoft

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Microsoft объявила о временной приостановке своей агрессивной рекламной кампании, призывающей пользователей Windows 10 перейти на Windows 11, сообщают СМИ.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

Это решение последовало за массовыми жалобами пользователей, недовольных навязчивыми рекламными сообщениями и всплывающими окнами, которые беспокоили их в последние месяцы. "Агрессивная" кампания была частью стратегии Microsoft по ускорению перехода пользователей на Windows 11, особенно в свете приближающейся даты окончания поддержки Windows 10 — 14 октября 2025 года. Однако из-за значительного числа негативных отзывов Microsoft решила временно прекратить показ этой рекламы.

Тем не менее, компания не исключила возможности возобновления кампании ближе к дате окончания поддержки Windows 10.

Рыночная доля Windows 11 недавно достигла рекордных 30%, во многом благодаря активному маркетингу Microsoft и растущему интересу к новым функциям на основе ИИ, доступным только для ПК с Copilot+.

Уточнения

Windows 11 — проприетарная операционная система (ОС) для персональных компьютеров, разработанная компанией Microsoft в рамках семейства Windows NT, преемница Windows 10.

Microsoft Corporation («Ма́йкрософт») — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

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