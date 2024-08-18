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Как Intel и Karma собираются изменить мир автомобилей

Intel и Karma объединяются для создания инновационной автомобильной платформы
1:15
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Компании Intel и Karma Automotive объединили усилия для создания передовой программно-определяемой архитектуры для автомобилей, дебют которой запланирован на 2026 год.

Intel и Karma объединяются для создания инновационной автомобильной платформы
Фото: Negative Space is licensed under CC0 1.0 Universal

Эта новая вычислительная платформа призвана кардинально изменить автомобильную индустрию, увеличивая вычислительную мощность, снижая вес автомобиля и предоставляя возможность обновления по воздуху, аналогично тому, как это делает Tesla, сообщают СМИ со ссылкой на заявления компаний.

Первым автомобилем, который будет оснащен этой инновационной архитектурой, станет электрокупе Kayeva от Karma с мощностью 1000 лошадиных сил и ценой в 300 000 долларов. В Kayeva будут использованы SoC Intel для управления питанием, что позволит оптимизировать работу инверторов, DC-DC преобразователей и зарядных устройств. Кроме того, решение Intel будет питать контроллеры домена с применением ИИ.

Это партнерство может оказать значительное влияние на отрасль, так как Intel и Karma планируют распространить свою программно-определяемую архитектуру автомобилей на других автопроизводителей и поставщиков.

Уточнения

Intel (МФА [ˈɪn.tɛl] «И́нтел», официально — «Intel Corp.») — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, ПЛИС (Altera), чипов для систем искусственного интеллекта (Mobileye, Nervana, Habana) и для интернета вещей, энергонезависимой памяти.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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