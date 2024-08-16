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Анонсированы новые архетипы для Warhammer 40,000: Rogue Trader

Представлены два новых архетипа для Warhammer 40,000: Rogue Trader
1:15
Видеоигры

Студия Owlcat Games раскрыла подробности двух новых архетипов для ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader, которые появятся в дополнении Void Shadows.

Представлены два новых архетипа для Warhammer 40,000: Rogue Trader
Фото: Openverse by nixiepixel, CC BY-NC-ND 2.0

Новые архетипы, Танцор смерти и Палач, будут доступны при создании персонажей и ориентированы на бой в ближнем бою. Танцор смерти, доступный для ассасинов и других бойцов, специализируется на акробатических манёврах, позволяющих наносить урон нескольким врагам одновременно. Его ультимативная способность, Вальс Смерти, позволяет повторять атаки, совершая несколько прыжков подряд. Палач же взаимодействует с эффектами, наносящими периодический урон, усиливая их и превращая в серьёзные увечья. Палач идеально подходит для персонажей, использующих огнеметы, токсичные гранаты и аналогичное оружие. Умение Палача, Неистовство, усиливает урон за счёт здоровья героя, а Карнавал Страданий позволяет поджигать и отравлять врагов, вызывая кровотечения.

Архетипы предлагают новые тактические возможности для игроков, предпочитающих агрессивный стиль игры.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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