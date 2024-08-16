Анонсированы новые архетипы для Warhammer 40,000: Rogue Trader

Студия Owlcat Games раскрыла подробности двух новых архетипов для ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader, которые появятся в дополнении Void Shadows.
Новые архетипы, Танцор смерти и Палач, будут доступны при создании персонажей и ориентированы на бой в ближнем бою. Танцор смерти, доступный для ассасинов и других бойцов, специализируется на акробатических манёврах, позволяющих наносить урон нескольким врагам одновременно. Его ультимативная способность, Вальс Смерти, позволяет повторять атаки, совершая несколько прыжков подряд. Палач же взаимодействует с эффектами, наносящими периодический урон, усиливая их и превращая в серьёзные увечья. Палач идеально подходит для персонажей, использующих огнеметы, токсичные гранаты и аналогичное оружие. Умение Палача, Неистовство, усиливает урон за счёт здоровья героя, а Карнавал Страданий позволяет поджигать и отравлять врагов, вызывая кровотечения.
Архетипы предлагают новые тактические возможности для игроков, предпочитающих агрессивный стиль игры.
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