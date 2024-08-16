Epic Games запускает мобильный магазин: Fortnite и другие популярные игры на смартфоне

Epic Games расширяет доступ к своим играм на мобильных устройствах

0:40 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Epic Games выпустила мобильную версию своего цифрового магазина на Android по всему миру, а на iOS — только в странах Евросоюза.

Фото: Openverse by Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0

Благодаря этому пользователи могут вновь загружать на свои смартфоны популярные игры, такие как Fortnite, Fall Guys и Rocket League Sideswipe.

Те, кто установит эти игры на мобильные устройства, смогут выполнять специальные задания и получать награды. Задания отображаются на всех платформах, но завершить их можно исключительно на Android и iOS.

Ранее сообщалось, что Valve внедряет новую систему сортировки отзывов в Steam.

Уточнения

Компьютерная онлайн-игра, разработанная американской компанией Epic Games совместно с People Can Fly и выпущенная в ранний доступ в 2017 году.

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