Epic Games запускает мобильный магазин: Fortnite и другие популярные игры на смартфоне

Компания Epic Games выпустила мобильную версию своего цифрового магазина на Android по всему миру, а на iOS — только в странах Евросоюза.
Благодаря этому пользователи могут вновь загружать на свои смартфоны популярные игры, такие как Fortnite, Fall Guys и Rocket League Sideswipe.
Те, кто установит эти игры на мобильные устройства, смогут выполнять специальные задания и получать награды. Задания отображаются на всех платформах, но завершить их можно исключительно на Android и iOS.
Ранее сообщалось, что Valve внедряет новую систему сортировки отзывов в Steam.
Компьютерная онлайн-игра, разработанная американской компанией Epic Games совместно с People Can Fly и выпущенная в ранний доступ в 2017 году.
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