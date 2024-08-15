Новая игра с ключами появилась в Hamster Kombat

Для любителей Hamster Kombat подготовили новинку. Им станет доступна новая партнерская игра с ключами. В раздел Playground добавили пятый проект — Merge Away.
Благодаря ему игрок сможет зарабатывать в день 21 ключ — 20 за сторонние игры, и 1 за мини-игру. В Merge Away ключи зарабатывают по-старинке, кроме того, награду можно получить за просмотр рекламного ролика, пишет "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в сети стали продавать аккаунт игры "в хомяка" за четыре миллиона рублей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Фаршированные вегетарианские перцы — это вкусное и полезное блюдо, которое станет украшением любого стола.