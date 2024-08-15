Новая игра с ключами появилась в Hamster Kombat

Новую игру с ключами добавили для пользователей Hamster Kombat

0:37 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Для любителей Hamster Kombat подготовили новинку. Им станет доступна новая партнерская игра с ключами. В раздел Playground добавили пятый проект — Merge Away.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

Благодаря ему игрок сможет зарабатывать в день 21 ключ — 20 за сторонние игры, и 1 за мини-игру. В Merge Away ключи зарабатывают по-старинке, кроме того, награду можно получить за просмотр рекламного ролика, пишет "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в сети стали продавать аккаунт игры "в хомяка" за четыре миллиона рублей.

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