Игровая видеокарта вместо дорогого ускорителя: китайские стартапы выбирают RTX 4090

Вследствие запрета на поставки специализированных ускорителей для дата-центров от NVIDIA, китайские стартапы начали использовать игровые видеокарты RTX 4090 в качестве альтернативы.
Специализированные ускорители H20 от компании оказались менее привлекательными для малого бизнеса из-за их значительно более низкой производительности и энергоэффективности, при этом их цена значительно выше.
Многие стартапы отдают предпочтение GeForce RTX 4090, несмотря на ограничения её продажи в регионе, благодаря её хорошей доступности и оптимальному соотношению цены и производительности.
Эти видеокарты также модифицируются с увеличенной памятью, чтобы поддерживать работу с крупными языковыми моделями.
Крупные компании, такие как Alibaba и Tencent, приобретают ускорители H20, стоимость которых достигает 1,3 миллиона юаней, но для большинства стартапов RTX 4090 остаётся более выгодным вариантом.
До появления новых специализированных GPU от NVIDIA или других производителей, малые компании, вероятно, будут продолжать использовать игровые видеокарты вместо специализированных решений.
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