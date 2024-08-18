Не ждите в этом году: Switch 2 от Nintendo может появиться только в 2025 году

Switch 2: Nintendo рассматривает возможность переноса релиза на 2025 год

1:24 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Nintendo может отложить запуск своей новой портативной консоли, Switch 2, до апреля 2025 года или даже позже, как сообщили на подкасте GamesIndustry. biz.

Фото: commons.wikimedia.org by Elvis untot, CC BY-SA 4.0

Крис Дринг отметил, что разработчикам дали понять, что не стоит ожидать выхода консоли в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2025 года.

"Ни один разработчик, с которым я разговаривал, не ожидает запуска в этом финансовом году", — сказал Дринг. "Некоторые надеются на релиз в апреле или мае, то есть в начале следующего года, но немного позже".

Напомним, что Switch, выпущенная в марте 2017 года, уже 8 лет на рынке и стала самой долгоживущей консолью Nintendo. К июлю 2024 года Switch превзошла Famicom по продолжительности жизненного цикла перед заменой.

По состоянию на конец июня 2024 года Nintendo продала 143,42 миллиона единиц Switch и планирует реализовать ещё 13,5 миллиона консолей до конца текущего финансового года.

Если эта цель будет достигнута, Switch приблизится к рекорду по продажам консолей, который в настоящее время принадлежит PS2.

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