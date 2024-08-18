Секретное оружие Pixel 9: почему новый сканер отпечатков пальцев всех поражает

Pixel 9: Google внедряет ультразвуковой датчик отпечатков пальцев от Qualcomm

1:02 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

13 августа на презентации Made By Google компания представила новую линейку смартфонов Pixel 9, оснащённую ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев, аналогичными тем, что используются в флагманских моделях Samsung Galaxy.

Фото: Pexels by Ingo Joseph, PDM

Ранее модели Pixel сталкивались с проблемами медленной аутентификации по отпечатку пальца. В новых устройствах Google установила ультразвуковой датчик 3D Sonic Gen 2 от Qualcomm, который работает на 50% быстрее, чем датчики в предыдущих моделях Pixel 6, Pixel 7 и Pixel 8, и также используется в смартфонах Samsung.

Однако в складной модели Pixel 9 Pro Fold такой датчик отсутствует; вместо этого кнопка питания выполняет функцию сканера отпечатка пальца. Как сообщает портал Sammy Fans, новые смартфоны Pixel 9 обеспечивают значительно более быструю разблокировку через датчик отпечатка пальца, встроенный в дисплей.

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