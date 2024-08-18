Секретное оружие Pixel 9: почему новый сканер отпечатков пальцев всех поражает

13 августа на презентации Made By Google компания представила новую линейку смартфонов Pixel 9, оснащённую ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев, аналогичными тем, что используются в флагманских моделях Samsung Galaxy.
Ранее модели Pixel сталкивались с проблемами медленной аутентификации по отпечатку пальца. В новых устройствах Google установила ультразвуковой датчик 3D Sonic Gen 2 от Qualcomm, который работает на 50% быстрее, чем датчики в предыдущих моделях Pixel 6, Pixel 7 и Pixel 8, и также используется в смартфонах Samsung.
Однако в складной модели Pixel 9 Pro Fold такой датчик отсутствует; вместо этого кнопка питания выполняет функцию сканера отпечатка пальца. Как сообщает портал Sammy Fans, новые смартфоны Pixel 9 обеспечивают значительно более быструю разблокировку через датчик отпечатка пальца, встроенный в дисплей.
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