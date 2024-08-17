Miro закрывается для России: как остаться на платформе и не потерять доступ

Как российские пользователи могут сохранить доступ к Miro после блокировки

1:27 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания-разработчик Miro, предоставляющая сервис для совместной работы, отправила уведомления российским пользователям о предстоящем отключении доступа к платформе.

Фото: wikimedia.org by Almonroth, CC BY-SA 3.0

Miro сообщила, что с 12 сентября прекратит свою деятельность в России. В письме, направленном пользователям, компания объяснила этот шаг сложностями, возникшими из-за санкций США, которые затруднили её работу в стране.

Согласно информации из рассылки, блокировка аккаунтов российских пользователей будет осуществляться по IP-адресам, зарегистрированным в России и некоторых других странах. Однако, если ваш аккаунт зарегистрирован за пределами России, блокировка не будет применяться. В Miro также предложили российским пользователям изменить платёжный регион и использовать иностранные карты для оплаты подписки, чтобы избежать блокировки.

Miro была основана в 2011 году в Перми Андреем Хусидом и Олегом Шардиным и первоначально называлась RealtimeBoard. В 2019 году компания сменила название на Miro и расширила свою деятельность, открыв офисы в Амстердаме и Сан-Франциско. Российское подразделение компании, работавшее под названием ООО "Мультивитамин", было ликвидировано в 2022 году, а офис в Перми закрыт в марте того же года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.