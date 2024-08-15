Названы самые прибыльные игры 2024 года: Counter-Strike 2 опередил всех

Аналитики GameDiscoverCo опубликовали список самых успешных игр по выручке в Steam за первую половину 2024 года.
Лидером оказался шутер Counter-Strike 2 от Valve, который заработал более $610 млн, несмотря на то, что игра условно-бесплатная, а доход разработчики получили от продажи косметических предметов, некоторые из которых стоят тысячи долларов. На втором месте оказался шутер Helldivers 2, вышедший в феврале 2024 года, с выручкой более $458 млн. Третье место занял симулятор выживания Palworld, который принес разработчикам $378 млн.
Помимо этих игр, в топ-20 вошли такие хиты, как PUBG: Battlegrounds, Apex Legends и Baldur's Gate 3.
Детали
Компьютерная игра в жанре многопользовательского тактического шутера от первого лица, разработанная компанией Valve.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.