Названы самые прибыльные игры 2024 года: Counter-Strike 2 опередил всех

Counter-Strike 2 стал самой успешной игрой в Steam по выручке

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Аналитики GameDiscoverCo опубликовали список самых успешных игр по выручке в Steam за первую половину 2024 года.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Лидером оказался шутер Counter-Strike 2 от Valve, который заработал более $610 млн, несмотря на то, что игра условно-бесплатная, а доход разработчики получили от продажи косметических предметов, некоторые из которых стоят тысячи долларов. На втором месте оказался шутер Helldivers 2, вышедший в феврале 2024 года, с выручкой более $458 млн. Третье место занял симулятор выживания Palworld, который принес разработчикам $378 млн.

Помимо этих игр, в топ-20 вошли такие хиты, как PUBG: Battlegrounds, Apex Legends и Baldur's Gate 3.

Детали

Компьютерная игра в жанре многопользовательского тактического шутера от первого лица, разработанная компанией Valve.