Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Убираем гладиолусы: когда можно это сделать
Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала "Триггер"
Россия начала поставлять свою нефть через Африку
Врач Ораева: купание в холодной воде грозит риском утонуть
Причины отказа в выплатах по ОСАГО: что важно знать каждому водителю
В Москву приедут представители 47 стран для участия в международной неделе кино
Врач Бурляева: вода с высоким содержанием натрия опасна для гипертоников
Индия в июле 2024 года импортировала золота на $3,13 миллиарда
Врач Микитюк: жареные яйца опасны из-за метаболитов

Названы самые прибыльные игры 2024 года: Counter-Strike 2 опередил всех

Counter-Strike 2 стал самой успешной игрой в Steam по выручке
0:54
Видеоигры

Аналитики GameDiscoverCo опубликовали список самых успешных игр по выручке в Steam за первую половину 2024 года.

Counter-Strike 2 стал самой успешной игрой в Steam по выручке
Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Лидером оказался шутер Counter-Strike 2 от Valve, который заработал более $610 млн, несмотря на то, что игра условно-бесплатная, а доход разработчики получили от продажи косметических предметов, некоторые из которых стоят тысячи долларов. На втором месте оказался шутер Helldivers 2, вышедший в феврале 2024 года, с выручкой более $458 млн. Третье место занял симулятор выживания Palworld, который принес разработчикам $378 млн.

Помимо этих игр, в топ-20 вошли такие хиты, как PUBG: Battlegrounds, Apex Legends и Baldur's Gate 3.

Детали

Counter-Strike 2

Компьютерная игра в жанре многопользовательского тактического шутера от первого лица, разработанная компанией Valve.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Уйти "по-английски". Зеленскому и Залужному уже может померещиться запах "Новичка" Дмитрий Плотников Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки
Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки
Последние материалы
Врач Бурляева: вода с высоким содержанием натрия опасна для гипертоников
Индия в июле 2024 года импортировала золота на $3,13 миллиарда
Врач Микитюк: жареные яйца опасны из-за метаболитов
Идеальный чесночный хлеб: быстрый рецепт, который вы полюбите
Режиссёр фильма "Барби" не уверена, что хочет снимать вторую часть
Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала
В Сумской области ракета ОТРК "Искандер" уничтожила РСЗО M142 HIMARS
Valve внедряет новую систему сортировки отзывов в Steam
Врач Гузяева: мягкая пища может вызвать выпадение зубов у молодых людей
Как ухаживать за плодовыми деревьями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.