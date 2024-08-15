Больше никаких смешных отзывов: Valve внедрила новую систему в Steam

Valve внедряет новую систему сортировки отзывов в Steam

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14 августа 2024 года Valve запустила открытое тестирование новой системы определения полезности пользовательских обзоров в Steam.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Eulitz, CC BY 4.0

Новая система призвана улучшить качество информации, доступной покупателям, путем сортировки отзывов так, чтобы на первых местах отображались те, которые содержат полезные для принятия решения данные. Это нововведение было вызвано увеличением числа обзоров, содержащих шутки, мемы и ASCII-графику, которые, по словам компании, хоть и не несут вреда, но не всегда помогают покупателям сделать обоснованный выбор.

Valve подчеркнула, что пользователи все еще могут видеть такие обзоры, если включат соответствующую опцию в настройках. Система полезности не изменяет общий рейтинг обзоров, а лишь влияет на порядок их отображения.

Детали

Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve.