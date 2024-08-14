Названо секретное оружие и тактика новых бойцов в Delta Force: Hawk Ops

Студия Team Jade представила обзорные ролики для двух новых оперативников в шутере Delta Force: Hawk Ops.
Первый оперативник, Луна Ким, известная под позывным "Луна", специализируется на разведке. Её уникальные способности включают использование лука с двумя типами стрел: разведывательные стрелы раскрывают расположение противников на открытой местности, а электрические — поражают цель током и также обнаруживают её местоположение. Второй оперативник, Ван Юхао, с позывным "Вайрон", представляет класс штурмовиков. Он оснащен вспомогательной системой, улучшающей передвижение и снижающей урон от падений, а также использует электромагнитные бомбы и снаряды со сжатым воздухом для атаки противников.
Игра Delta Force: Hawk Ops планируется к выпуску в 2024 году на всех основных платформах, включая ПК, консоли и мобильные устройства.
Детали
Delta Force: Hawk Ops
Delta Force: Hawk Ops — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре шутер от первого лица, разрабатываемая Team Jade. Источник
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