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Легендарная Mafia вернулась: геймеры могут насладиться ремейком в Game Pass

Mafia: Definitive Edition теперь доступна в Game Pass
Видеоигры

В подписочном сервисе Game Pass появилась игра Mafia: Definitive Edition — современный ремейк классической Mafia: The City of Lost Heaven, впервые вышедшей в 2002 году.

Mafia: Definitive Edition теперь доступна в Game Pass
Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

Обновленную версию, разработанную студией Hangar 13 и выпущенную в сентябре 2020 года, теперь можно загрузить на PC и консоли.

Mafia: Definitive Edition отличается расширенной сюжетной кампанией, улучшенной графикой и обновленным геймплеем. Игра получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков: в Steam у нее 86% положительных отзывов на основе 59 тысяч обзоров, а на сайте OpenCritic — 78 из 100 баллов.

Детали

Mafia
Mafia — серия компьютерных игр в жанрах шутера от третьего лица и приключенческого боевика. Источник

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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