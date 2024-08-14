Легендарная Mafia вернулась: геймеры могут насладиться ремейком в Game Pass

В подписочном сервисе Game Pass появилась игра Mafia: Definitive Edition — современный ремейк классической Mafia: The City of Lost Heaven, впервые вышедшей в 2002 году.
Обновленную версию, разработанную студией Hangar 13 и выпущенную в сентябре 2020 года, теперь можно загрузить на PC и консоли.
Mafia: Definitive Edition отличается расширенной сюжетной кампанией, улучшенной графикой и обновленным геймплеем. Игра получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков: в Steam у нее 86% положительных отзывов на основе 59 тысяч обзоров, а на сайте OpenCritic — 78 из 100 баллов.
Детали
Mafia
Mafia — серия компьютерных игр в жанрах шутера от третьего лица и приключенческого боевика. Источник
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