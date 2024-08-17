Фанаты в восторге: Assassin's Creed Shadows может выйти на Switch 2

Слухи о выпуске Assassin's Creed Shadows на Nintendo Switch 2 подтвердились

1:10 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

По слухам, Assassin's Creed Shadows, новейшая игра в серии, планируется к выпуску на Nintendo Switch 2.

Фото: youtube.com by BeatEmUps, CC BY 3.0

Также предполагается, что на новую консоль будут портированы предыдущие части, такие как Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey. По данным инсайдера Нэша Уидла, на Switch 2 появятся и последние основные игры серии, включая прошлогоднюю Assassin's Creed Mirage.

Планируется перенос не только новых игр — Assassin's Creed Odyssey и Origins будут выпущены в одном комплекте, что логично, учитывая их возраст. Согласно слухам, Ubisoft возлагает большие надежды на новую консоль, что может означать продолжение выпуска портов.

Редактор Universo Nintendo Некро Фелипе подтвердил слух о выходе Assassin's Creed Shadows на Switch 2, что добавляет доверия к этой информации.

Ожидается, что производительность новой консоли будет сопоставима со Steam Deck. Однако официальных анонсов пока не было, поэтому к этим данным следует относиться с осторожностью.

Уточнения

Assassin’s Creed Shadows — компьютерная игра в жанре action/RPG, разрабатываемая студией Ubisoft Quebec и несколькими вспомогательными командами. Станет первой игрой в серии на новом движке Anvil Pipeline.

1-2-Switch — компьютерная игра в жанре пати-гейм. Она была выпущена и издана Nintendo эксклюзивно на Nintendo Switch 3 марта 2017 года.

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