Фанаты в восторге: Assassin's Creed Shadows может выйти на Switch 2

По слухам, Assassin's Creed Shadows, новейшая игра в серии, планируется к выпуску на Nintendo Switch 2.
Также предполагается, что на новую консоль будут портированы предыдущие части, такие как Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey. По данным инсайдера Нэша Уидла, на Switch 2 появятся и последние основные игры серии, включая прошлогоднюю Assassin's Creed Mirage.
Планируется перенос не только новых игр — Assassin's Creed Odyssey и Origins будут выпущены в одном комплекте, что логично, учитывая их возраст. Согласно слухам, Ubisoft возлагает большие надежды на новую консоль, что может означать продолжение выпуска портов.
Редактор Universo Nintendo Некро Фелипе подтвердил слух о выходе Assassin's Creed Shadows на Switch 2, что добавляет доверия к этой информации.
Ожидается, что производительность новой консоли будет сопоставима со Steam Deck. Однако официальных анонсов пока не было, поэтому к этим данным следует относиться с осторожностью.
Assassin’s Creed Shadows — компьютерная игра в жанре action/RPG, разрабатываемая студией Ubisoft Quebec и несколькими вспомогательными командами. Станет первой игрой в серии на новом движке Anvil Pipeline.
1-2-Switch — компьютерная игра в жанре пати-гейм. Она была выпущена и издана Nintendo эксклюзивно на Nintendo Switch 3 марта 2017 года.
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