Информация о релизе GTA VI утекла в сеть: что скрывают разработчики

На портале IMDb случайно появилась информация о дате релиза долгожданной игры Grand Theft Auto VI, которая была вскоре удалена.
Согласно утечке, выход игры запланирован на 27 октября 2025 года. Эта информация может быть достоверной, так как ранее компания Take-Two в своем отчете упоминала, что планирует выпустить GTA 6 осенью следующего года.
На странице игры также были опубликованы скриншоты, трейлеры и описание проекта. Однако вскоре после утечки все эти данные были удалены с сайта, что вызывает подозрения, что портал действительно раскрыл информацию преждевременно.
На данный момент известно, что Grand Theft Auto VI готовится к выходу только на консолях PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. О версии для ПК пока никакой информации нет.
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