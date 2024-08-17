Информация о релизе GTA VI утекла в сеть: что скрывают разработчики

Информация о возможном релизе GTA VI появилась на IMDb и была удалена

0:59 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На портале IMDb случайно появилась информация о дате релиза долгожданной игры Grand Theft Auto VI, которая была вскоре удалена.

Фото: Макар Горшенин pravda.ru

Согласно утечке, выход игры запланирован на 27 октября 2025 года. Эта информация может быть достоверной, так как ранее компания Take-Two в своем отчете упоминала, что планирует выпустить GTA 6 осенью следующего года.

На странице игры также были опубликованы скриншоты, трейлеры и описание проекта. Однако вскоре после утечки все эти данные были удалены с сайта, что вызывает подозрения, что портал действительно раскрыл информацию преждевременно.

На данный момент известно, что Grand Theft Auto VI готовится к выходу только на консолях PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. О версии для ПК пока никакой информации нет.

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