Гениальное обновление: Opera One с ИИ теперь на вашем iPhone

Opera One теперь доступен на iOS: новые возможности браузера

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Компания Opera, разработчик одноимённого браузера, объявила о выпуске мобильной версии браузера Opera One для iOS. Ранее этот браузер был доступен только на компьютерах.

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Opera One включает встроенный ИИ Aria, который помогает решать различные задачи, в том числе при выполнении поисковых запросов. Блокировщик рекламы удаляет все ненужные элементы на страницах, а верхняя и статусная строки адаптируются к содержимому открытого сайта.

На стартовой странице отображаются новости, спортивные результаты и различные рекомендации в режиме реального времени, причем фоном для контента служит изображение с экрана смартфона. Функция Bottom Search позволяет переместить строку поиска в нижнюю часть экрана, что делает навигацию одной рукой более удобной.

Уточнения

Opera — веб-браузер и пакет прикладных программ для работы в Интернете, выпускаемый компанией Opera Software. Разработан в 1994 году группой исследователей из норвежской компании Telenor.

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

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