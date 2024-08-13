Ubisoft раскрыла важную деталь геймплея Assassin's Creed: Shadows

Ubisoft показала фрагмент геймплея Assassin's Creed: Shadows

Ubisoft опубликовала новый фрагмент геймплея игры Assassin's Creed: Shadows, который демонстрирует ключевые особенности паркура.

Фото: Официальный трейлер "Assassin's Creed Shadows"

В ролике центральной фигурой является девушка-ниндзя Наоэ, которая виртуозно передвигается по крышам зданий, активно используя крюк для захвата объектов и преодоления препятствий. Этот элемент геймплея подчеркивает динамику и свободу передвижения, что является важной составляющей игры.

Выпуск Assassin's Creed: Shadows запланирован на 15 ноября 2024 года, и игра будет доступна на платформах PC, PS5 и Xbox Series X/S. На данный момент уже открыт предзаказ.

Геймплейный ролик Assassin's Creed: Shadows