Уникальная зарядка Realme: новая технология зарядит ваш смартфон за считанные секунды

Realme представила новую технологию зарядки мощностью 320 Вт, которая станет самой быстрой среди всех доступных на рынке. Официальный запуск этой технологии, получившей название 320W SuperSonic Charge, запланирован на 14 августа в рамках фестиваля 828 Fan Festival в Шэньчжэне, Китай.
Недавно в интернете появилось видео, в котором вице-президент и директор по маркетингу Realme демонстрирует работу этой технологии. В ролике смартфон был подключен к зарядному устройству, а рядом установлен таймер для отслеживания времени зарядки. Согласно видео, устройство зарядилось с 0% до 17% всего за 35 секунд.
Однако емкость аккумулятора смартфона пока не была раскрыта, и время полной зарядки также остается неподтвержденным.
Детали
Realme (кит. 真我) — китайская компания, основанная Скай Ли в 2018 году.
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