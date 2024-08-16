Уникальная зарядка Realme: новая технология зарядит ваш смартфон за считанные секунды

Realme представила самую быструю зарядку на рынке — 320W SuperSonic Charge

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Realme представила новую технологию зарядки мощностью 320 Вт, которая станет самой быстрой среди всех доступных на рынке. Официальный запуск этой технологии, получившей название 320W SuperSonic Charge, запланирован на 14 августа в рамках фестиваля 828 Fan Festival в Шэньчжэне, Китай.

Фото: Pexels

Недавно в интернете появилось видео, в котором вице-президент и директор по маркетингу Realme демонстрирует работу этой технологии. В ролике смартфон был подключен к зарядному устройству, а рядом установлен таймер для отслеживания времени зарядки. Согласно видео, устройство зарядилось с 0% до 17% всего за 35 секунд.

Однако емкость аккумулятора смартфона пока не была раскрыта, и время полной зарядки также остается неподтвержденным.

Детали

Realme (кит. 真我) — китайская компания, основанная Скай Ли в 2018 году.

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