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AMD Ryzen на грани провала: вот почему новые процессоры не впечатлили геймеров

Почему новые процессоры AMD показали слабые результаты в играх
1:24
Видеоигры

Недавно проведенные тесты процессоров AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X на базе архитектуры Zen 5 показали неожиданные результаты в играх. Несмотря на обещания значительного прироста производительности, в игровых тестах эти процессоры оказались лишь на 3% быстрее своих предшественников.

Почему новые процессоры AMD показали слабые результаты в играх
Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, CC BY 2.0

Испытания проводились в наиболее процессороемких задачах при разрешении 720p, и результаты оказались значительно ниже ожидаемого. Дополнительные тесты выявили, что проблема связана с особенностями распределения задач на ядра процессора в операционной системе Windows 11.

Windows 11 склонна максимально загружать одно ядро, вместо равномерного распределения задач между различными ядрами. Это приводит к конкуренции двух потоков на одном ядре за его ресурсы, что снижает общую производительность. При отключении функции SMT (Simultaneous Multithreading) результаты тестов показали небольшой, но заметный прирост производительности в ряде игр.

Хотя обычно SMT позволяет процессору эффективнее использовать ресурсы ядра для выполнения дополнительных задач, в данном случае это не всегда приводило к улучшению результатов.

Детали

Ryzen

Ryzen (/ˈraɪzən/, рус. ра́йзен) — торговая марка микропроцессоров транснациональной корпорации AMD второй половины 2010-х годов. Данное семейство процессоров относится к архитектуре x86, применяется в настольных, мобильных и встроенных вычислительных системах и на данный момент использует процессорные микроархитектуры Zen, Zen+, Zen 2, Zen 3 и Zen 4.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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