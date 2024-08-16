Infinix Xpad: первый планшет бренда уже здесь — и его характеристики вас поразят

Первый планшет Infinix Xpad: спецификации, особенности и функции

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Infinix представила свой первый планшет — Xpad. Устройство оснащено 11-дюймовым дисплеем и процессором Helio G99 с частотой 2,2 ГГц. Этот чип, предназначенный для устройств с поддержкой LTE, используется также в других моделях брендов Transsion.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Xpad поддерживает игровой режим XArena с тремя уровнями производительности, оптимизированными для графического процессора ARM-G57 MC2. Дисплей планшета имеет разрешение 1920×1200 пикселей, частоту обновления 90 Гц и яркость 440 нит, а соотношение экрана к корпусу составляет 83%.

Планшет имеет металлический корпус и оснащен двумя 8-мегапиксельными камерами — по одной на передней и задней панелях. Встроенный голосовой ассистент Folax, работающий на базе ChatGPT, добавляет дополнительные функции. Xpad также оснащен четырьмя динамиками и аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки, позволяющей достичь 50% заряда за 40 минут.

Планшет будет доступен в трех цветах: синем, черном и золотом, с вариантами 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

Детали

Infinix Mobile — китайский производитель смартфонов, входящий в крупный китайский холдинг Transsion Holdings.

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