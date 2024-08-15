В PlayStation Store засветилась ПК-версия Red Dead Redemption — неужели это правда

В PlayStation Store нашли упоминание ПК-версии Red Dead Redemption

1:02 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В PlayStation Store было замечено упоминание ПК-версии Red Dead Redemption, что может свидетельствовать о скором выходе игры на персональных компьютерах.

Фото: wikimedia.org by Rockstar Games - Steam, PDM

Внимательные пользователи обратили внимание, что на странице игры в американском PS Store появилось описание, в котором упоминается ПК-платформа.

Это не первый случай, когда возникают намеки на выход RDR на ПК. Ранее следы компьютерной версии были обнаружены в файлах самой Rockstar. Теперь, с появлением информации в PlayStation Store, вероятность скорого анонса значительно возросла.

Согласно инсайдерским данным, ПК-версия Red Dead Redemption будет поддерживать высокое разрешение и увеличенную частоту кадров, что позволит играть в 4K и 60 FPS.

Хотя Rockstar официально пока не подтвердила информацию, все признаки указывают на возможный скорый релиз. Возможно, анонс состоится на ближайшем Gamescom.

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