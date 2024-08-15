Будет ли Battlefield следующего поколения с открытым миром: узнайте подробности

Новая часть Battlefield может включать открытый мир, намекает вакансия EA

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В сети появились слухи о том, что новая часть серии Battlefield может предложить игрокам открытый мир. На это указывает вакансия, размещенная студией EA Motive, которая участвует в разработке проекта. В описании вакансии на должность старшего художника по окружению указано, что студия работает над "масштабной военной игрой" и ищет специалиста с опытом создания открытых миров.

Фото: flickr.com by Leandro de Celio, PDM

Введение открытого мира в Battlefield может стать логичным развитием франшизы, особенно учитывая амбициозные заявления генерального директора EA.

В недавнем отчете он отметил, что следующая игра серии станет одним из "самых амбициозных проектов на сегодняшний день" и будет представлять собой "потрясающий шутер с живым сервисом".

Также возможно, что разработчики вдохновляются последними успехами Modern Warfare 3, где сюжетные миссии включали элементы открытого мира. Это может означать, что в новой Battlefield как многопользовательские карты, так и одиночный режим станут более масштабными и открытыми.

Детали

Battlefield (с англ. — «Поле битвы») — серия компьютерных игр в жанре тактико-стратегического шутера от первого лица, разработанная шведской компанией EA Digital Illusions CE и издаваемая компанией Electronic Arts. Первая часть — «Battlefield 1942» — была выпущена в 2002 году и уже тогда получила широкую популярность.

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