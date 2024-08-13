Новый мод для Skyrim изменит ваш игровой опыт навсегда: что добавили разработчики?

Группа энтузиастов Kinggath Creations, известная благодаря созданию популярной модификации Sim Settlements для Fallout 4, выпустила новый мод под названием Bards College для The Elder Scrolls 5: Skyrim.
Этот аддон, сравнимый по объему контента с официальными дополнениями, добавляет в игру Коллегию бардов, которая функционирует в стиле таких организаций, как Гильдия воров и Клинки. В Skyrim появляется новая цепочка заданий с полностью озвученными NPC, уникальная механика и мини-игра. Сюжет мода рассказывает о возвращении архибарда Следрига в Солитьюд, где он открывает академию. Игроки могут присоединиться к коллегии, научиться играть на музыкальных инструментах, вдохновлять союзников в боях и развивать систему Криков, превращая их в Песни. Также игроки смогут запугивать персонажей и участвовать в словесных дуэлях.
Модификация Bards College доступна для покупки на официальной площадке Bethesda Game Studios Creations за 1000 кредитов ($10). Аддон совместим с версиями игры для PC и Xbox, а также с другими DLC и модами.
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