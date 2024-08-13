Новый мод для Skyrim изменит ваш игровой опыт навсегда: что добавили разработчики?

Kinggath Creations выпустила новый мод для Skyrim

Группа энтузиастов Kinggath Creations, известная благодаря созданию популярной модификации Sim Settlements для Fallout 4, выпустила новый мод под названием Bards College для The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Фото: Openverse by Sergey Galyonkin, CC BY-SA 2.0

Этот аддон, сравнимый по объему контента с официальными дополнениями, добавляет в игру Коллегию бардов, которая функционирует в стиле таких организаций, как Гильдия воров и Клинки. В Skyrim появляется новая цепочка заданий с полностью озвученными NPC, уникальная механика и мини-игра. Сюжет мода рассказывает о возвращении архибарда Следрига в Солитьюд, где он открывает академию. Игроки могут присоединиться к коллегии, научиться играть на музыкальных инструментах, вдохновлять союзников в боях и развивать систему Криков, превращая их в Песни. Также игроки смогут запугивать персонажей и участвовать в словесных дуэлях.

Модификация Bards College доступна для покупки на официальной площадке Bethesda Game Studios Creations за 1000 кредитов ($10). Аддон совместим с версиями игры для PC и Xbox, а также с другими DLC и модами.