Capcom раскрыла новые цифры продаж своих хитов Resident Evil на июнь 2024 года

Capcom раскрыла новые цифры продаж своих хитов Resident Evil

1:50 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Capcom обновила данные о своих самых продаваемых играх в списке "Платиновые тайтлы", опубликовав актуальную информацию по состоянию на 30 июня 2024 года. Ремейк Resident Evil 2, выпущенный в январе 2019 года, достиг значительного рубежа в 14,2 миллиона проданных копий, увеличив свои продажи на 300,000 экземпляров с последнего отчета. В результате он занял третье место среди самых продаваемых игр компании.

Фото: unsplash.com by Luke Chesser lukechesser, PDM

Ремейк Resident Evil 3, несмотря на смешанные отзывы при запуске в 2020 году, также показывает хорошие результаты с 9 миллионами проданных копий, что на 300,000 больше по сравнению с предыдущим отчетом.

Продажи Resident Evil Village уже превысили 10,1 миллиона копий, а Resident Evil 7: Biohazard достиг 13,7 миллионов копий.

На 31 марта 2024 года франшиза Resident Evil достигла общего объема продаж в 160 миллионов копий, и этот показатель уже подтвержден.

Capcom также работает над следующей основной частью Resident Evil, которую возглавляет Коси Накаиси, директор Resident Evil 7: Biohazard. Ожидается, что новая игра выйдет в конце 2025 года, хотя возможен и запуск в начале 2026 года.

Кроме того, ходят слухи о возможных ремейках Resident Evil Zero и Resident Evil — Code: Veronica, но официальных анонсов пока не поступало.