Убийцу "Таркова" Arena Breakout: Infinite уже можно скачать: экстракшн-шутер от первого лица

Arena Breakout: Infinite уже доступен для скачивания

1:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На ПК уже можно начать загрузку экстракшн-шутера от первого лица Arena Breakout: Infinite. Однако клиент доступен только на официальном сайте игры, а в "Стиме” он появится лишь 13 августа, в день релиза.

Фото: http://www.marines.mil/ by U.S. Department of Defense, PDM

Разработчики выпустили новый геймплейный трейлер, который демонстрирует локации, перестрелки и возможность настройки оружия в игре.

"Arena Breakout: Infinite — это захватывающий тактический шутер от первого лица. Присоединяйтесь к битве, стреляйте, грабите и совершайте набеги на своем пути к удаче. С реалистичной графикой и звуком вас ждут напряженные сражения с высокими ставками и еще более ценными наградами.”

Хотя в "Стиме” указано, что русский язык в игре не будет поддерживаться, это может быть ошибкой. Возможно, разработчики просто не обновили информацию, так как сайт игры переведен на русский язык.