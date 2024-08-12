Убийцу "Таркова" Arena Breakout: Infinite уже можно скачать: экстракшн-шутер от первого лица

На ПК уже можно начать загрузку экстракшн-шутера от первого лица Arena Breakout: Infinite. Однако клиент доступен только на официальном сайте игры, а в "Стиме” он появится лишь 13 августа, в день релиза.
Разработчики выпустили новый геймплейный трейлер, который демонстрирует локации, перестрелки и возможность настройки оружия в игре.
"Arena Breakout: Infinite — это захватывающий тактический шутер от первого лица. Присоединяйтесь к битве, стреляйте, грабите и совершайте набеги на своем пути к удаче. С реалистичной графикой и звуком вас ждут напряженные сражения с высокими ставками и еще более ценными наградами.”
Хотя в "Стиме” указано, что русский язык в игре не будет поддерживаться, это может быть ошибкой. Возможно, разработчики просто не обновили информацию, так как сайт игры переведен на русский язык.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.