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Google отключает монетизацию для пользователей из России: что нужно знать

Google неожиданно отключает пользователей из России от AdSense
1:03
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Внезапно и без предварительных объяснений Google принял решение отключить пользователей из России от сервиса AdSense. Эта платформа позволяла блогерам на YouTube и владельцам сайтов зарабатывать на контекстной рекламе. Хотя "Гугл” прекратил показ рекламы в России, через AdSense все еще можно было получать доход от просмотров и кликов из-за рубежа.

Google неожиданно отключает пользователей из России от AdSense
Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

"Мы деактивируем все аккаунты AdSense, зарегистрированные в России. Это означает, что монетизация через такие аккаунты больше будет недоступна.

Заработок за июль будет выплачен в период с 21 по 26 августа при условии, что в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги выплат.

В течение 60 дней мы постараемся выплатить остаток средств на вашем балансе, если достигнут порог закрытия аккаунта и получение платежей не приостановлено.

С уважением, команда Google Payments.”

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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